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Федун: «Задача была занять четвертое место. Пятое – позор»

16 мая 2016, 22:19
41

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями после домашней победы в матче 29-го тура РФПЛ против «Терека» (3:0).

«Приятно. Все говорили, что «Открытие Арена» – несчастливый стадион. Видите, «Динамо», теперь «Терек». Это такие серьезные, извечные соперники.

Победили чисто, только в конце, когда три забили, расслабились слегка, и моменты стали возникать. Но Песьяков сыграл так, что не пропустили. Хорошо, что у нас два таких вратаря – Песьяков и Ребров», – сказал Федун.

За тур до конца чемпионата «Спартак» занимает пятую строчку в таблице.

«Пятое место по большому счету для «Спартака» – позор. Задача была – четвертое место».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Федун Леонид
Комментарии (41)
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VVM1964
1463426877
«Пятое место по большому счету для «Спартака» – позор. Задача была – четвертое место». ЭТО У НЕГО ЮМОР ТАКОЙ ? СПАРТАК ЗА УШИ ВЫТЯНУЛ СЕБЯ В ЛЕ . ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ПОЗДРАВИТЬ КОМАНДУ ( С ТАКИМ СОСТАВОМ И МОЛОДЫМ ТРЕНЕРОМ ( В СМЫСЛЕ ОПЫТА ) - ??????????????? 4-Е , 5-Е - НЕ ОДИН ХРЕН ???
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порт
1463427692
Позор наступит когда начнёте в ЛЕ играть.
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lrago22
1463427808
Пошёл Федун на х...й! С таким руководством за это спасибо скажи! Ребята молодцы, удачи в следующем сезоне! СПАРТАК ВПЕРЕД!
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maks59569
1463428077
ну и дурак федя
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Tri
1463428754
Позор России и есть свинтак, Стыдно за страну, если они в ЛЕ попадут, позор обеспечен.
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Ubuntu
1463428929
Для Спартака есть только одно место - четвёртое Хотя по мне они и пятого не заслужили, просто повезло что паровозы слились
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Garrincha58
1463429033
ваше место у параши
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СЛАВА 81
1463429363
Еврокубки- это мало. Надо чемпионство.
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GM
1463434688
Победили "честно", только сначала из Открытия-Арены сделали Закрытую Арену. - Совесть? - Нет, не слышал...
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KorolShut
1463466489
Последнее место в любительской лиге верх спартака. Тренироваться специально не дали Тереку, на свои силы не расчитывали
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