Федун: «Задача была занять четвертое место. Пятое – позор»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями после домашней победы в матче 29-го тура РФПЛ против «Терека» (3:0).

«Приятно. Все говорили, что «Открытие Арена» – несчастливый стадион. Видите, «Динамо», теперь «Терек». Это такие серьезные, извечные соперники.

Победили чисто, только в конце, когда три забили, расслабились слегка, и моменты стали возникать. Но Песьяков сыграл так, что не пропустили. Хорошо, что у нас два таких вратаря – Песьяков и Ребров», – сказал Федун.

За тур до конца чемпионата «Спартак» занимает пятую строчку в таблице.

«Пятое место по большому счету для «Спартака» – позор. Задача была – четвертое место».