«Газовик» сменит учредителя

Президент «Газовика» Василий Столыпин рассказал о том, что клуб сменит состав учредителей. Ранее сообщалось об изменении названия клуба, который в РФПЛ будет выступать как ФК «Оренбург».

«В состав учредителей «Оренбурга» войдут правительство Оренбургской области и сам город. Смена названия произошла по причине того, что сейчас «Газовик», как и санкт-петербургский «Зенит», принадлежит одной и той же государственной структуре – ПАО «Газпром», что противоречит регламенту РФПЛ.

У нас будет другой учредитель, в связи с чем меняем и название. Бюджет «Оренбурга» будет соответствовать уровню РФПЛ», – сказал Столыпин.