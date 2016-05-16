Вице-президент «Терека»: «Спартак» разбудил в нас зверя»

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов высказал мнение по поводу отказа «Спартака» в предоставлении грозненцам тренировочного поля накануне матча 29-го тура РФПЛ.

– «Терек» ответит «Спартаку» на поле?

– Наш соперник разбудил в нас зверя. Когда «Терек» разозлен, то с ним справиться очень тяжело. Вспомните, когда Иванов был удален в прошлом чемпионате в матче между нашими командами. Команда посчитала, что красная карточка была несправедливой, вышла на второй тайм и превратила 0:2 в 4:2.

– В душе есть надежда, что ваш клуб попадет в Лигу Европы?

– Шансы есть. Посмотрим, как сложатся оставшиеся матчи. На еврокубковую путевку претендуют и «Локомотив», и «Спартак».