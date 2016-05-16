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  • Мутко: «Ситуация с проверкой «Ростова» на допинг выглядит корявенько»

Мутко: «Ситуация с проверкой «Ростова» на допинг выглядит корявенько»

16 мая 2016, 12:10
36

Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с вызовом футболистов «Ростова» на допинг-тест после матча 28-го тура чемпионата России с «Динамо».

«Результаты допинг-проб пока не получили. Вокруг этого есть надуманность. Мне самому этот факт абсолютно неприятен с точки зрения такого подхода. Он бросает тень на равноудаленность, объективность ситуации.

Объяснения медицинского департамента ФИФА, конечно, не очень убедительны. Я обязательно во всем попытаюсь разобраться. Почему именно «Ростов», откуда это... Для нас все команды должны быть одинаковы. Проверка всего состава сегодня не нарушает никакого регламента, такое право у ФИФА есть.

Но выглядит это все немного корявенько. Берется почему–то один клуб, возникают какие-то слухи. Поэтому не надо забегать вперед, давайте дождемся результатов. А дальше будем принимать решения», – отметил Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Мутко Виталий
Комментарии (36)
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андрей андреев
1463390163
Дошло....Ну и тугодум)))
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Legioner-05
1463390456
Ну вы даёте ребята, что за беспредел. Ростов реально хотят загнобить.
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sargassov
1463391176
Весь футбол на Руси выглядет корявенько, по сему выходит, что не за горой будет официально объявлено, что первые 5 мест - отдельное первенство Москвы и Питера с их глорами и деньгами отдельно от 6 и ниже
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Дон-Батя
1463391596
Не падет Сельмаш!!! К золотым медалям мы придем!!!!!
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lastik58
1463393038
Да сам всё и состряпал "корявинько" думал прокатит раз ФИФА сама, а он не причём. А ФИФЕ самой оно на кой ляд? Явно Мутко замутил по прямой указке с верху, чтоб "Зени"т в ЛЧ засунуть, а теперь в непонятки играет. Чёт ФИФА "Лестер" не отправляет всю команду на допинг-контроль? " Проверка всего состава сегодня не нарушает никакого регламента, такое право у ФИФА есть..." - а если бы "Зенит" отправили на проверку? Щас бы вони было на всю страну воглаве с Мудко о недопустимости подобного, протесты бы сыпали о произволе, ультиматумы о выходе из ФИФА, санкции приплели б и политику и прочь херь.
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fadda
1463393173
Ростову удачи.Большинство понимающих болельщиков желает,чтобы ничего не нашли у игроков Ростова. А Зениту желаю выигрывать на поле,а не в кулуарах.Всем всё ясно откуда ноги у этой проверки растут.Нужно быть недалёким человеком,чтобы не догадаться.Интересно если сегодня Краснодар выиграет у ЦСКА и догонит Зенит,будут ли Краснодар на допинг проверять?) А Зениту можно посоветовать, например, проверять команды,которым он проигрывает в еврокубках - на допинг.
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Yellow 91
1463394211
та че тут непонятного, бомжики любой ценой хотят в ЛЧ, и то что это миллер натравил фифа ни чуточки не сомневаюсь
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glumm
1463396425
надо бы и у Спартака взять
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compka
1463403220
Уже понедельник, 16:00, а до сих пор не обьвляют. Видимо результат обследований зависит от игры Ростов - Урал.
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maygli
1463424552
Ростов герой... последнее слово за палачом.
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