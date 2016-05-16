Мутко: «Ситуация с проверкой «Ростова» на допинг выглядит корявенько»

Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с вызовом футболистов «Ростова» на допинг-тест после матча 28-го тура чемпионата России с «Динамо».

«Результаты допинг-проб пока не получили. Вокруг этого есть надуманность. Мне самому этот факт абсолютно неприятен с точки зрения такого подхода. Он бросает тень на равноудаленность, объективность ситуации.

Объяснения медицинского департамента ФИФА, конечно, не очень убедительны. Я обязательно во всем попытаюсь разобраться. Почему именно «Ростов», откуда это... Для нас все команды должны быть одинаковы. Проверка всего состава сегодня не нарушает никакого регламента, такое право у ФИФА есть.

Но выглядит это все немного корявенько. Берется почему–то один клуб, возникают какие-то слухи. Поэтому не надо забегать вперед, давайте дождемся результатов. А дальше будем принимать решения», – отметил Мутко.