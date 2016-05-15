В случае победы над «Тереком» «Спартак» гарантирует себе место в Лиге Европы

Победа в матче 29-го тура РФПЛ над «Тереком» может гарантировать «Спартаку» место в зоне Лиге Европы. Это стало возможным благодаря ничьей между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:1), которая не позволила железнодорожникам обойти красно-белых в турнирной таблице.

На данный момент и «Локомотив», и «Спартак» набрали по 49 очков, однако последние имеют игру в запасе и преимущество по дополнительным показателям. Таким образом, победа над «Тереком» может позволить красно-белым пробиться в Лигу Европы.