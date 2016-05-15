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  • В случае победы над «Тереком» «Спартак» гарантирует себе место в Лиге Европы

В случае победы над «Тереком» «Спартак» гарантирует себе место в Лиге Европы

15 мая 2016, 21:25
7

Победа в матче 29-го тура РФПЛ над «Тереком» может гарантировать «Спартаку» место в зоне Лиге Европы. Это стало возможным благодаря ничьей между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:1), которая не позволила железнодорожникам обойти красно-белых в турнирной таблице.

На данный момент и «Локомотив», и «Спартак» набрали по 49 очков, однако последние имеют игру в запасе и преимущество по дополнительным показателям. Таким образом, победа над «Тереком» может позволить красно-белым пробиться в Лигу Европы.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Комментарии (7)
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spartakuz
1463338511
Может набрали по 47 очков, а не по 49?
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Диктор
1463338772
Спартак выиграет.
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leonard1984
1463341008
Главное, чтоб на матч все вышли настроенные на победу, а не расслабленные.
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alexidj
1463342051
ну с богом..
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maks59569
1463342174
спартак вперед АЛЕНЬ ВЕРИМ
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Spartak Moscow Official
1463345623
Коряво, да всё- таки попадём в еврокубки. Аленеверим! :)
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Freddi555
1463346161
Удачи Спартак и победы!!!
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