Сафонов: «Локомотив» в этом туре потеряет надежду на попадание в еврокубки»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящем матче 29-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» победу со счетом 3:1 одержат сине-бело-голубые.

«Зенит» набрал неплохой ход и должен в родных стенах добиваться стопроцентного результата, а «Локомотив» в этом туре потеряет надежду на попадание в еврокубки», – заявил Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 29-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».