Безуглов: «Допинг-контроль «Ростова»? Подобным проверкам подвергаются все команды, выступающие в ЛЧ»

Заместитель председателя медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов поделился своим мнением о проверке ФИФА на допинг 11-ти футболистов основного состава «Ростова».

– Были ли на вашей памяти ситуации, когда сразу у всей команды брали пробы?

– В России такого не припомню, но не исключаю, что в других чемпионатах это могло происходить. У команд, играющих в Лиге чемпионов, регулярно устраивают внезапные проверки. К «Зениту» и к ЦСКА регулярно приезжают допинг – офицеры из УЕФА и берут анализы у 10 человек. Причем берут и кровь (на биологические паспорта) и мочу. Таким же проверкам подвергаются все команды, выступающие в ЛЧ.

– А почему приехали именно представители ФИФА, а медслужба РФС и делегат матча об этом ничего не знали?

– Так они и не должны ничего знать: допинг-контроль всегда внезапный и о нем никогда никого не предупреждают, иначе в нем нет смысла. Все сборные перед крупными турнирами тоже проверяют и тоже смотрят минимум 10 человек, а перед ЧМ смотрели всю команду. Почему приехали из ФИФА? По идее, допинг-контроль в России сейчас осуществляет английское антидопинговое агентство, которое тестирует не всех подряд, а точечно.

В то же время медицинский комитет ФИФА не на Марсе находится и прекрасно знает ситуацию, сложившуюся в нашей стране сейчас. В частности, наверняка, им известен факт того, что англичане после возобновления чемпионата не провели ни одного контроля! Тестировали только «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА и «Зенит», а также сборную по линии УЕФА. Это точно не может устроить ФИФА. И потому абсолютно неудивительно, что тестированию подвергся «Ростов» – это единственная команда из лидирующей группы, которая оказалась вне зоны контроля. Почему 11 человек? Количество тестируемых может варьироваться, точных цифр нет, хотя обычно берут 2-х основных и два человека в запасе остаются. На чемпионат мира, например, и по четыре человека тестировали у некоторых сборных, и вопросов не было.

– А можно ли как-то повлиять на то, чтобы контроль приехал к кому-то конкретно?

– В своей работе антидопинговые организации используют всю получаемую информацию, в том числе и публикации в СМИ, поэтому есть о подозрения, то информацию могут и проверить. К сборной Белоруссии по гребле недавно во Франции врывались даже полицейские. Были обыски в номерах! Но ничего незаконного не нашли. И это было в рамках действующего во Франции законодательства.

А как-то повлиять на медицинский комитет ФИФА я считаю невозможно. Вся процедура не так проста. Есть график тестирований, достаточно много людей об этом могут узнать – решение о проведение такого контроля это не чье-то единоличное решение. Мне кажется, что решение о тестировании «Ростова» было принято гораздо раньше. Это же и вопрос удобства. Прислать трех офицеров в Химки гораздо проще, чем в Ростов или Уфу. Прилетел в Шереметьево и через 30 минут ты на стадионе.