Рамос: «Реал» вел борьбу до самого конца, но нужно отдать должное «Барселоне»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос подвел итоги завершившегося для его команды чемпионата Испании. Напомним, что «сливочные» финишировали на второй строчке турнирной таблицы Примеры, отстав от «Барселоны», выигравшей турнир, на одно очко.

«Немного стыдно за то, что мы не смогли выиграть Ла Лигу, но это послужит нам уроком на следующий год. Команда, допускающая наименьшее количество ошибок по дистанции, выигрывает титул.

Мы сражались до самого конца, и нужно отдать должное «Барселоне», потому что они заслуженные победители чемпионата. Мы гордимся тем, что сумели оказать давление на «Барселону» на финише и имели веру в успех до самого последнего момента. Сейчас уже легко рассуждать, вспоминая игры, в которых были потеряны очки.

Наша цель была побороться, и мы сделали это. Это здорово для нас в психологическом плане в преддверии финала Лиги чемпионов. Мы хотим выиграть и сделать финал красивым, а этот год незабываемым», – сказал Рамос.