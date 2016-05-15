«Крылья Советов» – «Рубин». Портнягин, Карадениз и Ткачук выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Рубином».

«Крылья Советов»: Конюхов, Цаллагов, Надсон, Таранов, Концедалов, Родич, Яхович, Симайс, Яковлев, Молло, Бруно.

Запасные: Лория, Ятченко, Чочичев, Каленкович, Бато, Визнович, Кирица, Садик, Лобанцев.

«Рубин»: Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Камболов, Бергстрем, Оздоев, Цакташ, Канунников, Ткачук, Карадениз, Портнягин.

Запасные: Нестеренко, Устинов, Девич, Джалилов, Кисляк, Дядюн, Билялетдинов, Соболев, Ахметов, Акмурзин.