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  • Боярский: «В этом году желаю успеха «Ростову», ведь я болею за тех, кто способен на подвиги»

Боярский: «В этом году желаю успеха «Ростову», ведь я болею за тех, кто способен на подвиги»

15 мая 2016, 11:41
26

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что в этом сезоне он симпатизирует «Ростову» в борьбе за чемпионский титул.

— У «Локомотива» «Зенит» должен выиграть, но выше третьего места, на мой взгляд, он не поднимется.Бронза — неплохой результат, тем более что команда большего в этом сезоне, наверное, не заслужила.

— Почему?

— Потому что «Зениту» не хватает духа. Того качества, которое присуще сейчас «Лестеру», которое было присуще нашим хоккеистам, когда они играли против звезд НХЛ. Это качество приобретается либо с гением тренера, либо с общей идеей. Ни индивидуальное мастерство, ни деньги ничего не решают. Как у Толстого при описании Бородинского сражения — дух есть или его нет, побеждает тот, кто силен духом. «Зениту» этого, повторюсь, не хватает. Есть и тренер, и игроки, и поле, и любовь зрителей, а духа нет.

— Вы упомянули «Лестер», но есть и аналогичный пример «Ростова»…

— Мне эта команда очень симпатична. «Ростов» — молодцы, достойно провели сезон. Положа руку на сердце, признаюсь, что желаю им успеха в этом году.

— Несмотря на то, что болеете за «Зенит»?

— За «Зенит» я болею всегда, но еще и за тех, кто способен на подвиги.

— Если говорить о сезоне в целом, чего в нем было больше, разочарований или радостей?

— Было то и другое, но хочу отметить, что такие матчи, как с «Ростовом», дискредитируют команду, подтачивают уверенность болельщиков в ней. Я понимаю, что нужно поддерживать клуб не тогда, когда он побеждает, а когда проигрывает. И тем не менее, для Петербурга «Зенит», пожалуй, единственная отдушина, которая греет всех, особенно болельщиков. «Зенит» — как лакмусовая бумажка нашего города: если он на коне, то и в Петербурге все в порядке. Победам радуются не только болельщики, но и равнодушные к футболу люди.

— Пять побед подряд на групповом этапе Лиги чемпионов, а потом поражение от «Бенфики», которую «Зенит» по всем законам жанра должен был пройти. Как такое можно объяснить?

— Мне кажется, я уже ответил на этот вопрос. Должен быть настрой, как в той советской хоккейной сборной, где, возможно, не любили тренера, но команда была единой. Я не считаю, что нужно быть «один за всех и все за одного», потому что это не лозунг победы. Под этим девизом можно и проиграть. Лозунгом победы должно быть «со щитом или на щите», то есть победить или умереть. С таким настроем должны выходить на поле футболисты, и такой настрой явно прослеживается у сегодняшнего «Лестера». Но, к сожалению, не у «Зенита».

— Андре Виллаш-Боаш уходит. Какого тренера хотели бы видеть у руля команды в новом сезоне?

— Мое предпочтение — россиянин, хотя сомневаюсь, что руководство клуба пойдет на такое назначение. А во-вторых, новый тренер «Зенита» должен быть вожаком. Таким, как Высоцкий в песнях.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов
Комментарии (26)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Tri
1463302421
В заголовке бред написан, в тексте интервью этого таких слов нет, видимо редакторы бомбардира хейтеры Зенита.
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1cent
1463302516
дАртаньян красава! четко в футболе разбирается,не стал как орлов обсераться за зенит
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андрей андреев
1463302729
Сразу видно,стукнул в фифа не Боярский
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чепушило
1463303585
Согласен
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koli4ka
1463306997
да стареет советико мушкетёр, да и патриотизм какой-то бумажно-показушный...
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1bear
1463307343
...Зенит и в ЛЕ себя покажет,а мы посмотрим на ЦСКА в первой корзине... ...буду только рад их успехам... ...ну а Ростову удачи в квалификации ЛЧ (хотя не верю)
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Вомбат
1463309364
Михаил, все вы сказали, созвучно тому, что я думаю. Спасибо.
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Диктор
1463309781
Хорошо сказал-не то что невоспитанные быд.ло болельщики не способные на адекватную оценку ситуации.
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Legioner-05
1463310488
Он это сказал понимая, что у Ростова больше шансов на чемпионство, чем у Зенита))Лишь бы не ЦСКА))
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1463311728
Крым - это Россия или нет? Почему РФС до сих пор не принимает крымские футбольные команды в чемпионат России? Если Россия боится исключения из международного футбола, то это показывает сущность отношения к своим гражданам. Лозунг:"Своих не бросаем"-- к российскому футболу не относится.
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