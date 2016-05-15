Боярский: «В этом году желаю успеха «Ростову», ведь я болею за тех, кто способен на подвиги»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что в этом сезоне он симпатизирует «Ростову» в борьбе за чемпионский титул.

— У «Локомотива» «Зенит» должен выиграть, но выше третьего места, на мой взгляд, он не поднимется.Бронза — неплохой результат, тем более что команда большего в этом сезоне, наверное, не заслужила.

— Почему?

— Потому что «Зениту» не хватает духа. Того качества, которое присуще сейчас «Лестеру», которое было присуще нашим хоккеистам, когда они играли против звезд НХЛ. Это качество приобретается либо с гением тренера, либо с общей идеей. Ни индивидуальное мастерство, ни деньги ничего не решают. Как у Толстого при описании Бородинского сражения — дух есть или его нет, побеждает тот, кто силен духом. «Зениту» этого, повторюсь, не хватает. Есть и тренер, и игроки, и поле, и любовь зрителей, а духа нет.

— Вы упомянули «Лестер», но есть и аналогичный пример «Ростова»…

— Мне эта команда очень симпатична. «Ростов» — молодцы, достойно провели сезон. Положа руку на сердце, признаюсь, что желаю им успеха в этом году.

— Несмотря на то, что болеете за «Зенит»?

— За «Зенит» я болею всегда, но еще и за тех, кто способен на подвиги.

— Если говорить о сезоне в целом, чего в нем было больше, разочарований или радостей?

— Было то и другое, но хочу отметить, что такие матчи, как с «Ростовом», дискредитируют команду, подтачивают уверенность болельщиков в ней. Я понимаю, что нужно поддерживать клуб не тогда, когда он побеждает, а когда проигрывает. И тем не менее, для Петербурга «Зенит», пожалуй, единственная отдушина, которая греет всех, особенно болельщиков. «Зенит» — как лакмусовая бумажка нашего города: если он на коне, то и в Петербурге все в порядке. Победам радуются не только болельщики, но и равнодушные к футболу люди.

— Пять побед подряд на групповом этапе Лиги чемпионов, а потом поражение от «Бенфики», которую «Зенит» по всем законам жанра должен был пройти. Как такое можно объяснить?

— Мне кажется, я уже ответил на этот вопрос. Должен быть настрой, как в той советской хоккейной сборной, где, возможно, не любили тренера, но команда была единой. Я не считаю, что нужно быть «один за всех и все за одного», потому что это не лозунг победы. Под этим девизом можно и проиграть. Лозунгом победы должно быть «со щитом или на щите», то есть победить или умереть. С таким настроем должны выходить на поле футболисты, и такой настрой явно прослеживается у сегодняшнего «Лестера». Но, к сожалению, не у «Зенита».

— Андре Виллаш-Боаш уходит. Какого тренера хотели бы видеть у руля команды в новом сезоне?

— Мое предпочтение — россиянин, хотя сомневаюсь, что руководство клуба пойдет на такое назначение. А во-вторых, новый тренер «Зенита» должен быть вожаком. Таким, как Высоцкий в песнях.