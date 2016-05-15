Мостовой: «Давайте Бердыева с членами тренерского штаба на допинг проверим»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не понимает причин проверки футболистов «Ростова» на допинг.

«Нонсенс. В первый раз такое вижу. Наверное, это единичный случай в истории футбола. Возникают вопросы: откуда вдруг такая проверка, кто заказал? История выглядит смешно. Ни с того, ни с сего 11 человек взяли и проверили на допинг. Тогда давайте еще и Бердыева с членами тренерского штаба тоже проверим. Кажется, что это какая-то непонятная заказная история», — заключил Мостовой.