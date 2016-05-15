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  • Мостовой: «Давайте Бердыева с членами тренерского штаба на допинг проверим»

Мостовой: «Давайте Бердыева с членами тренерского штаба на допинг проверим»

15 мая 2016, 06:34
16

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не понимает причин проверки футболистов «Ростова» на допинг.

«Нонсенс. В первый раз такое вижу. Наверное, это единичный случай в истории футбола. Возникают вопросы: откуда вдруг такая проверка, кто заказал? История выглядит смешно. Ни с того, ни с сего 11 человек взяли и проверили на допинг. Тогда давайте еще и Бердыева с членами тренерского штаба тоже проверим. Кажется, что это какая-то непонятная заказная история», — заключил Мостовой.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан Мостовой Александр
Комментарии (16)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1463283821
Руки растут из Газпрома. Основной спонсор РФС , УЕФА и тут на тебе Зенит может оказаться не на том месте. В добавок опять деньги придется тратить под нового тренера и его требования.
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Тяп-Ляп.
1463289015
Патамушта Зинид в жопе,вот и проверка.
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iglls73
1463289495
Мужики, Ростов все взял на себя, потому что скоро Евро, игроков в сборной нет, а если проверить ЦСКА или Занит, то на Евро некому будет ехать
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iglls73
1463289708
Я думаю Мудило(Мутко) специально это сделал, чтоб не дай бог не проверили ЦСКА и Зенит
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Bekkz
1463290525
Мудко и милнер дерьмо. Нашли способ протащить свой сранный и искусственный зенит ЛЧ
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Serjoga
1463297467
Именно ЗАКАЗНАЯ!
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koka7751
1463298155
Ну, пускай проверят "Лессер", что-то они туда не больно лезут, там им сику сразу надерут. А коней и бомжей надо обязательно проверить, у них там найдут полный "букет".
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Kurp
1463300216
Боже мой!!! В какой стране мы живем, где справедливость или хотя бы намеки на нее. И после всего говорят о каком-то патриотизме.
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koli4ka
1463308729
Дааа!!! ваняет, аж пративнааа!!! за мудьков и миллерков...
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343443
1463308910
Именно ЗАКАЗНАЯ!
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