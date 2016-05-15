Венгер: «Мне не нравится занимать четвертое место»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не любит, когда его команда финиширует на четвертой позиции в АПЛ.

«Я делаю слишком много работы, чтобы быть довольным таким результатом, как четвертое место. Как и всех, меня это расстраивает.

Был период, когда четвертое место было минимальным требованием, чтобы оплачивать долги, так что у нас не было потенциала. Теперь мы находимся в том положении, когда нужно бороться за чемпионство.

Поверьте, мы еще никогда не работали так тяжело ради чемпионства, как в этом году. Все мы очень расстроены», – сказал Венгер.