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  • Мостовой: «Смолов – один из тех, кто готов играть почти в каждом клубе Европы»

Мостовой: «Смолов – один из тех, кто готов играть почти в каждом клубе Европы»

14 мая 2016, 23:22
11

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал успехи нападающего «Краснодара» Федора Смолова, который забил 20 голов и на сегодняшний день лидирует в списке бомбардиров РФПЛ.

«В чем секрет Смолова? Взялся за ум. Это раз. А второе: он сейчас просто получает удовольствие от футбола. Задатки у него всегда были. Даже когда он играл в «Динамо», было видно, что это хороший нападающий. В начале нынешнего сезона его ставили на левый край. Я много раз говорил, что Смолов может играть и на острие, под нападающим. Теперь стал забивать на новой позиции.

Футбол не обманешь – если есть потенциал и все нормально с головой, то рано или поздно это проявится. Радует, что Смолов забивает очень хорошие мячи: игровые и разнообразные. Федор – один и тех, кто готов играть почти в любом клубе Европы», – сказал Мостовой.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Мостовой Александр
Комментарии (11)
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STAFOR13
1463261440
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арейская
1463271184
Ну никак не могу понять, почему мы должны поставлять Европе хорошие кадры, они что нам самим не нужны? Ну ладно, якобы как на стажировку на сезон-два можно и отдать, а потом возвращайся и играй во благо Родины, у нас-же подчас получается, что возвращаются уже как отработанный материал, а то и вовсе в предпенсионном возрасте, ну и где здесь выгода?
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Zёnя
1463286044
"...Смолов забивает очень хорошие мячи: игровые и разнообразные...", а также из офсайда
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bolela_16
1463288188
Обстановка в клубе располагает...
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tier.tnd
1463295254
Федя дави!
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Диктор
1463296187
Он то готов-но думаю Европейские клубы не готовы еще к такому.
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