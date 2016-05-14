Мостовой: «Смолов – один из тех, кто готов играть почти в каждом клубе Европы»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал успехи нападающего «Краснодара» Федора Смолова, который забил 20 голов и на сегодняшний день лидирует в списке бомбардиров РФПЛ.

«В чем секрет Смолова? Взялся за ум. Это раз. А второе: он сейчас просто получает удовольствие от футбола. Задатки у него всегда были. Даже когда он играл в «Динамо», было видно, что это хороший нападающий. В начале нынешнего сезона его ставили на левый край. Я много раз говорил, что Смолов может играть и на острие, под нападающим. Теперь стал забивать на новой позиции.

Футбол не обманешь – если есть потенциал и все нормально с головой, то рано или поздно это проявится. Радует, что Смолов забивает очень хорошие мячи: игровые и разнообразные. Федор – один и тех, кто готов играть почти в любом клубе Европы», – сказал Мостовой.