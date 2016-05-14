Гризманн не горит желанием переходить в «ПСЖ»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не намерен менять клубную прописку. На игрока претендует «ПСЖ», который готов заплатить за француза требуемую сумму отступных в размере 80-ти миллионов евро, однако сам форвард не горит желанием покидать мадридский клуб.

Сообщается, что даже если «матрасники» все-таки решат расстаться с Гризманном, то предложение парижского клуба не будет для них приоритетным.

В текущем розыгрыше Примеры 25-летний футболист записал на свой счет 21 забитый мяч и пять голевых передач в 37-ми матчах.