Венгер: «Буду ждать окончания контракта. Все переговоры с «Арсеналом» оставим на потом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился информацией о продлении соглашения с лондонским клубом. Напомним, срок действующего контракта француза с «канонирами» рассчитан до лета 2017-го года.

«Буду ждать окончания контракта. Это значит, что в течении следующего сезона никаких переговоров с клубом я вести не намерен.

Дело не в том, что я так хочу, а в интересах клуба, которые превыше всего. Моя задача – выполнять свою работу как можно лучше, а дальше посмотрим на мои желания и желания «Арсенала». Я пока не определился со своим будущим», – сказал Венгер.

По информации СМИ, «Арсенал» намерен продлить контракт с французским специалистом на два года.