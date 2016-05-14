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  • В случае положительных допинг-проб игроков, «Ростов» могут лишить медалей и понизить в классе

В случае положительных допинг-проб игроков, «Ростов» могут лишить медалей и понизить в классе

14 мая 2016, 12:15
92

Известный спортивный юрист Евгений Кречетов разъяснил, чем может обернуться для «Ростова» положительные допинг-пробы игроков, взятые после поединка 28-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:1).

– Имела ли право ФИФА проверить сразу 11 человек?

– Это, конечно, необычно. Но законно. Ситуация уникальная. Я, честно говоря, и не припомню чего-то подобного. Как правило, проверка не организуется ФИФА, и проверяют двух футболистов. Если более чем у одного игрока находят допинг – тогда уже следует тотальная проверка.

– Есть объяснение, почему проверяют только “Ростов”?

– Ответа на данный вопрос у меня нет. Такова воля антидопингового органа.

– Если кто-то из игроков “Ростова” попадается на допинге, что ему грозит?

– Грозят санкции. Максимальное наказание – четыре года дисквалификации. Но это если будет доказано, что допинг принимался осознанно и вина очевидна. Более вероятна дисквалификация на два года. Но наказание может быть и более мягким. В случае отсутствия умысла, небрежности и так далее.

– Что грозит “Ростову”, если на допинге попадется один-два игрока?

– В таком случае команде ничего не грозит. Пострадают только футболисты.

– А если допустить, что допинг будет выявлен у троих и более?

– Тогда санкции применяют и к команде. Наказание, по всей видимости, будет определять дисциплинарный комитет ФИФА, поскольку тестирование проводилось ФИФА – статья 59 антидопингового регламента ФИФА такую возможность предполагает. Заранее установленных санкций нет – Дисциплинарный комитет вправе применить любую из санкций, изложенных в статье 12 Дисциплинарного регламента ФИФА. Все будет зависеть от количества попавшихся игроков и иных факторов.

– С “Ростова” снимут очки?

– Длинный список санкций прописан в дисциплинарном кодексе ФИФА. Есть и такой пункт, как исключение из текущего соревнования и перевод в низший дивизион…

– Допустим, “Ростов” попадает в Лигу чемпионов, а на допинге попадаются три игрока. Что тогда?

– Можно только гадать, решение примет Дисциплинарный комитет с учетом всех обстоятельств. Но если количество попавшихся игроков будет значительно, вряд ли “Ростов” пустят в Лигу чемпионов.

– Медалей могут лишить?

– Теоретически да. Могут исключить из текущего соревнования.

– То есть понизить в классе?

– Это уже последствия. Посмотрим. Пока ведь только пробы взяли – еще ни у кого ничего не нашли. И, бог даст, не найдут.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо
Комментарии (92)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ViktorMG
1463219078
Как же ЦСКА и Зенит боятся Ростова. Надоела политика и закулисные игры. Спорта почти и не осталось.
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Жека 35
1463219139
Ростов выстоит, опыт у нас есть. Сначала Толстых палки вколеса вставлял, потом банкротить пытались, теперь очередную пакость выдумали... Ничего, все что не убивает, делает нас сильнее. Давай Ростов, давай пахан, мы верим, мы с тобой!!!
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Black Giz
1463221061
Вперед, Сельмаш! Вся область с Вами!!!
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СЛАВА 81
1463221080
Гинер и Миллер явно хотят отжать чемпионский титул у Ростова.
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Сармат Ростов
1463221579
Фуфло. Просто стыдно признать,что Ростов (по крайней мере в этом году) будет покруче питерских и остальных! Так давай на него собак вешать! К Лестеру такого отношения нет... Позор.
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Legioner-05
1463221922
Я не понимаю одного, что за спонтанность, а нельзя было устроить допинг пробы всем 16ти командам. Это как минимум не цивилизованно. Как будто это не премьер лига,а дворовая команда. Не верю в честность нашего футбола,по крайней мере пока есть такие корыстные богатеи,как Миллер и Гинер.Чемпионат междусобойчик, а остальным то что останется.
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Alexx22
1463223395
началось, Зенит всеми путями хотят пропихнуть в ЛЧ, Ростов держись!!!
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dimar
1463223679
Вы совсем больные на голову что ли? Чего вы несёте. Какое топят? Эта проверка не РФС, а ФИФА, наша федерация вообще ни какого отношения не имеет к этому. Попробуйте иногда тем, что внутри черепа пользоваться перед написанием комментариев.
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s_ CSKA_navsegda
1463223730
Что касается Цска, то они тут явно не причём так, как в клубе и так мало денег, а чемпионат ЦСКА может выиграть и без этого. Это скорее всего происки зенита т.к клуб может остаться без лиги чемпионов.
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djsid
1463233938
Зенит выиграть не может,так ГАЗПРОМ поможет!!!!!
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