В случае положительных допинг-проб игроков, «Ростов» могут лишить медалей и понизить в классе

Известный спортивный юрист Евгений Кречетов разъяснил, чем может обернуться для «Ростова» положительные допинг-пробы игроков, взятые после поединка 28-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:1).

– Имела ли право ФИФА проверить сразу 11 человек?

– Это, конечно, необычно. Но законно. Ситуация уникальная. Я, честно говоря, и не припомню чего-то подобного. Как правило, проверка не организуется ФИФА, и проверяют двух футболистов. Если более чем у одного игрока находят допинг – тогда уже следует тотальная проверка.

– Есть объяснение, почему проверяют только “Ростов”?

– Ответа на данный вопрос у меня нет. Такова воля антидопингового органа.

– Если кто-то из игроков “Ростова” попадается на допинге, что ему грозит?

– Грозят санкции. Максимальное наказание – четыре года дисквалификации. Но это если будет доказано, что допинг принимался осознанно и вина очевидна. Более вероятна дисквалификация на два года. Но наказание может быть и более мягким. В случае отсутствия умысла, небрежности и так далее.

– Что грозит “Ростову”, если на допинге попадется один-два игрока?

– В таком случае команде ничего не грозит. Пострадают только футболисты.

– А если допустить, что допинг будет выявлен у троих и более?

– Тогда санкции применяют и к команде. Наказание, по всей видимости, будет определять дисциплинарный комитет ФИФА, поскольку тестирование проводилось ФИФА – статья 59 антидопингового регламента ФИФА такую возможность предполагает. Заранее установленных санкций нет – Дисциплинарный комитет вправе применить любую из санкций, изложенных в статье 12 Дисциплинарного регламента ФИФА. Все будет зависеть от количества попавшихся игроков и иных факторов.

– С “Ростова” снимут очки?

– Длинный список санкций прописан в дисциплинарном кодексе ФИФА. Есть и такой пункт, как исключение из текущего соревнования и перевод в низший дивизион…

– Допустим, “Ростов” попадает в Лигу чемпионов, а на допинге попадаются три игрока. Что тогда?

– Можно только гадать, решение примет Дисциплинарный комитет с учетом всех обстоятельств. Но если количество попавшихся игроков будет значительно, вряд ли “Ростов” пустят в Лигу чемпионов.

– Медалей могут лишить?

– Теоретически да. Могут исключить из текущего соревнования.

– То есть понизить в классе?

– Это уже последствия. Посмотрим. Пока ведь только пробы взяли – еще ни у кого ничего не нашли. И, бог даст, не найдут.