Прядкин: «Процедуры взятия проб у футболистов «Ростова» прошли корректно»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что процедура взятия допинг-проб у футболистов «Ростова» прошла с выполнением всех правил. Напомним, что 11 игроков «Ростова» отправились на допинг-контроль по инициативе ФИФА сразу после выездного матча 28-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:1).

«Не так давно у нас была проверка в Париже, когда брали пробы у 10 игроков национальной сборной перед товарищеским матчем с командой Франции. Выводов сейчас никаких делать не будем. Пока у нас нет сведений о том, что наши футболисты замешаны в употреблении допинга. Ждем результатов.

Что касается процедуры взятия проб, то все было достаточно корректно. Нам об этом докладывали сотрудники РФПЛ и Российского футбольного союза», — заявил он.