Зидан: «Я ничего не выиграл, чтобы думать, что могу остаться тренером команды»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не уверен в своем будущем в мадридском клубе. Напомним, что под руководством француза «Реал» имеет шанс выиграть чемпионат Испании, а также «сливочные» вышли в финал Лиги чемпионов.

«Не знаю, заслуживаю ли я право остаться наставником «Реала». Все работали хорошо, и для меня это самое важное. Было много сомнений, и я отношусь к этому с пониманием. Я ничего не выиграл, чтобы думать, что могу остаться тренером команды. Концентрируюсь на каждодневной работе. Так что посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует Зидана Marca.