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  • Зидан: «Я ничего не выиграл, чтобы думать, что могу остаться тренером команды»

Зидан: «Я ничего не выиграл, чтобы думать, что могу остаться тренером команды»

14 мая 2016, 07:25
2

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не уверен в своем будущем в мадридском клубе. Напомним, что под руководством француза «Реал» имеет шанс выиграть чемпионат Испании, а также «сливочные» вышли в финал Лиги чемпионов.

«Не знаю, заслуживаю ли я право остаться наставником «Реала». Все работали хорошо, и для меня это самое важное. Было много сомнений, и я отношусь к этому с пониманием. Я ничего не выиграл, чтобы думать, что могу остаться тренером команды. Концентрируюсь на каждодневной работе. Так что посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует Зидана Marca.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
Комментарии (2)
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sochi-2013
1463209006
скромняга
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VGreen
1463219765
ёбаный Перес хер его оставит! человек, который даже опытного и титулованного Анчелотти убрал, который хорошо работал как с командой в целом, так и с игроками по отдельности
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