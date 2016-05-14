Представители «Зенита» контактировали с агентом Моуринью

«Зенит» рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера Жозе Моуринью.

Сообщается, что представители петербургского клуба в апреле контактировали с агентом Жорже Мендешем, который представляет интересы Моуринью, и темой переговоров было именно возможное приглашение португальского специалиста на место его соотечественника Андре Виллаш-Боаша.

Напомним, ранее комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о том, что в Англии говорят о возможном приходе Моуринью в «Зенит».