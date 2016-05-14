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Представители «Зенита» контактировали с агентом Моуринью

14 мая 2016, 00:10
29

«Зенит» рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера Жозе Моуринью.

Сообщается, что представители петербургского клуба в апреле контактировали с агентом Жорже Мендешем, который представляет интересы Моуринью, и темой переговоров было именно возможное приглашение португальского специалиста на место его соотечественника Андре Виллаш-Боаша.

Напомним, ранее комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о том, что в Англии говорят о возможном приходе Моуринью в «Зенит».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Моуринью Жозе
Комментарии (29)
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sold93
1463177641
а Маура спросили, что его именем З*нит пиарят?
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soldat_max
1463180205
Хватит в группе вк писать такие заголовки к новостям!
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B_A_IV
1463186610
что ему здесь делать ????
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vlalvl
1463187136
Орлова сплетни!!!
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Тяп-Ляп.
1463192384
Это были половые контакты.Фу-у-у пидары.
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Наварх
1463195324
Думаю многое будет зависеть от того куда Зенит попадёт, Европа или Лига Чемпионов. Моуринью - это из области фантастики,но и Халк был из той же области. Пока нет конкретики с тренером и игроки чувствуют дискомфорт, что может привести к уходу лидеров. Маурисио не имеет контракта к сожалению... Желаю удачных поисков Петербуржцам.
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Томь вперёд
1463198436
Не пойдет! Не интересно!
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slavа0508
1463201470
Вот Питерцы молодцы всё успевают и Ростов убрали с дороги и Мауром поболтали,
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Legioner-05
1463209420
Маура в Зенит)) ничё так))
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18JG
1463210685
Маразматик-Орлов ляпнул, а газетчики слепили пошурику новость. Красавцы, че. На 100% уверен, что разговоров о сотрудничестве "Зенита" с Моуриньо не было и в помине.
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