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  • Бубнов: «Проверка на допинг «Ростов»? Дыма без огня не бывает»

Бубнов: «Проверка на допинг «Ростов»? Дыма без огня не бывает»

13 мая 2016, 18:18
39

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о том, кому выгодно найти допинг у футболистов «Ростова».

«Здесь не нужно долго размышлять над вопросом. Если мыслить логически, то это выгодно прямым конкурентам по борьбе за место в Лиге чемпионов – ЦСКА и «Зениту». Турнир приносит большие деньги, а «Ростов» особо никто не ждал даже на втором месте. Наверняка у кого-то имеется определенная информация, послужившая поводом для того, чтобы слить ее в те органы, которые и устроили проверку всей команде! Насколько понимаю, по регламенту российского чемпионата, проходить допинг-контроль должны два человека – основной и запасной футболист. Здесь же 11 игроков вынуждены были проходить процедуру.

Вопрос: кто допустил чиновников из ФИФА? Насколько это правомерно? Хочется получить комментарии руководства РФС или Премьер-лиги, но и для них, похоже, это все стало сюрпризом. Мне очень сложно представить, что подобное могло произойти с теми же ЦСКА или «Зенитом». Странно, ведь они тоже гарантированно будут играть в еврокубках по итогам сезона. Дыма без огня не бывает, все это устроили не просто так. Я не говорю, что это организовали именно ЦСКА или «Зенит». ФИФА вполне мог сам проявить инициативу. Но конкурентам это, безусловно, на руку», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Зенит Бубнов Александр
Комментарии (39)
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андрей андреев
1463153093
Да ,млядь,все так думают. Как с зеркала говорит. А этим(мы знаем кому) хоть бы хны. Что б вы сдохли ,гады,кто заказал Ростов. Гореть вам в аду,в гиене огненной. Проклинаю вас и потомков ваших в 7 поколений Аминь!
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Тяп-Ляп.
1463153423
Какие же мерзкие ЦЫСКИ И БОМЖИ,а ещё в прошлый раз Спартачей обвиняли за такую же мерзость,когда вместо Ростова в ЛЕ проскользнуть хотели без мыла,да не вышло,Что вы сдохли мерзавцы.
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franck_ribery
1463153468
Пидерцы не выдержали конкуренции в чемпионате, любым способом хотят в ЛЧ!дай Бог чтобы Краснодар вас обошел! А Ростов Вас все равно поимел!!!
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Bekkz
1463157210
Нужно объявить бойкот РФПЛ. НЕ ходить на матчи с участием бомжей и ска
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slavа0508
1463157506
Все клубы принимали мелдоний и это не секрет,,,,,а сколько он выходит из организма неизвестно не проводились не какие исследование,,,а вот почему проверили именно Ростов тоже всем понятно,,,,ну как это возможно что б Зенит остался без ЛЧ это же нельзя,,,и все мы заранее знали что с Ростовом что то случится,,,,Позор нашему чемпионату у нас не игра рулит а деньги ГАЗПРОМА
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slavа0508
1463159346
Ну тогда уж раз проверили Ростов,то нужно в обязательно проверить всю тройку лидеров и так же как Ростов в полном составе а не по 2 человека
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razory
1463159939
А я думаю что что-то с Ростовом не так,ну не может так везти во всех играх
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Lyon.id
1463162983
Хм... Поэтому на международной арене наши в заднице. Как сборная, так и клубы из которых вызываются «футболисты» настоящей конкуренции не видавшие. Отвратителен наш футбол... Позор. Ростов держитесь! Адекватные болельщики с вами, независимо от клубных предпочтений.
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roman230582
1463163738
Если все чисто, так чего переживать, почаще надо такие проверки усраивать
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Пчела 672
1463174023
Раз дыма нет, внимание вопрос- почему только сейчас? Есть предположение, что Газовая команда сильно напряглась)))) Ссыкуны блин, по честному ничего не могут.
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