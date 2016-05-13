Бубнов: «Проверка на допинг «Ростов»? Дыма без огня не бывает»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о том, кому выгодно найти допинг у футболистов «Ростова».

«Здесь не нужно долго размышлять над вопросом. Если мыслить логически, то это выгодно прямым конкурентам по борьбе за место в Лиге чемпионов – ЦСКА и «Зениту». Турнир приносит большие деньги, а «Ростов» особо никто не ждал даже на втором месте. Наверняка у кого-то имеется определенная информация, послужившая поводом для того, чтобы слить ее в те органы, которые и устроили проверку всей команде! Насколько понимаю, по регламенту российского чемпионата, проходить допинг-контроль должны два человека – основной и запасной футболист. Здесь же 11 игроков вынуждены были проходить процедуру.

Вопрос: кто допустил чиновников из ФИФА? Насколько это правомерно? Хочется получить комментарии руководства РФС или Премьер-лиги, но и для них, похоже, это все стало сюрпризом. Мне очень сложно представить, что подобное могло произойти с теми же ЦСКА или «Зенитом». Странно, ведь они тоже гарантированно будут играть в еврокубках по итогам сезона. Дыма без огня не бывает, все это устроили не просто так. Я не говорю, что это организовали именно ЦСКА или «Зенит». ФИФА вполне мог сам проявить инициативу. Но конкурентам это, безусловно, на руку», – сказал Бубнов.