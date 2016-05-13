«Ростов» – единственный клуб в России, который был проверен на допинг ФИФА

«Ростов» является единственным клубом из России, в отношении которого ФИФА инициировала антидопинговую проверку. Напомним, что после матча 28-го тура РФПЛ с «Динамо» 11 игроков ростовчан были вызваны на допинг-тест.

«На данный момент «Ростов» – единственный российский клуб, в отношении которого была инициирована антидопинговая проверка», – сказали в пресс-службе ФИФА.

Напомним, что по итогам 28-и туров «Ростов» имеет в своем активе 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.