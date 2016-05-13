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  • «Ростов» – единственный клуб в России, который был проверен на допинг ФИФА

«Ростов» – единственный клуб в России, который был проверен на допинг ФИФА

13 мая 2016, 17:05
12

«Ростов» является единственным клубом из России, в отношении которого ФИФА инициировала антидопинговую проверку. Напомним, что после матча 28-го тура РФПЛ с «Динамо» 11 игроков ростовчан были вызваны на допинг-тест.

«На данный момент «Ростов» – единственный российский клуб, в отношении которого была инициирована антидопинговая проверка», – сказали в пресс-службе ФИФА.

Напомним, что по итогам 28-и туров «Ростов» имеет в своем активе 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (12)
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андрей андреев
1463148557
А почему? Нас попросили....
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kupryaev
1463150264
В Ростове кого если и проверять ,то только Бердыева))
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андрей андреев
1463151008
Нужно проверить какая зарплата у руководства Зенита и других госклубов и чиновников рфпл.Затем проверить количество недвижимости,машины,счета и т.д. Я думаю там не дисквалификацией пахнет,а тюрьмой
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subbotaspartak
1463151199
Ну захотелось ребятам понюхать свежего, Пусть к нам придут, наложим пуще прежнего
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FanatSerj
1463154769
Ага еще четки у Бердыева заберите, это ж главный допинг ))))
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Диктор
1463157878
Лично я больше склоняюсь к мысли что Миллер ? Гинер еврей он бы поизворотливей действовал бы.
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Диктор
1463158540
Смолова еще проверьте.
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denisov
1463164419
Ростов вперед!!!
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zarya-lk72
1463167088
"РОСТОВ" - чемпион, с чемпионской игрой !!!
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ЖОРРО
1463167830
Это подтверждает что Ростов боятся!!!Боятся значит уважают!)))Удачи Дончанам!
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