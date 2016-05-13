Тренер «Ростова»: «Мельдоний? У нас нет на него денег»

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал ситуацию с вызовом 11 игроков «Ростова» на допинг-контроль после матча 28-го тура РФПЛ с «Динамо».

– Шокированы тем, что вчера произошло после матча?

– Скажем так, удивились. В моей практике это впервые.

– Вам объяснили, почему на контроль повели 11 человек?

– В интернете прочитали, что это решение ФИФА. Они имеют право.

– В ФИФА говорят, что игроков проверяли на мельдоний…

– Да у нас денег на простые лекарства не хватает. Что уж говорить о мельдонии.

– Мельдоний вроде недорогой препарат.

– Я не верю в то, что ребята применяли запрещенные препараты.