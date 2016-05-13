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Тренер «Ростова»: «Мельдоний? У нас нет на него денег»

13 мая 2016, 15:11
4

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал ситуацию с вызовом 11 игроков «Ростова» на допинг-контроль после матча 28-го тура РФПЛ с «Динамо».

– Шокированы тем, что вчера произошло после матча?

– Скажем так, удивились. В моей практике это впервые.

– Вам объяснили, почему на контроль повели 11 человек?

– В интернете прочитали, что это решение ФИФА. Они имеют право.

– В ФИФА говорят, что игроков проверяли на мельдоний…

– Да у нас денег на простые лекарства не хватает. Что уж говорить о мельдонии.

– Мельдоний вроде недорогой препарат.

– Я не верю в то, что ребята применяли запрещенные препараты.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (4)
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30регион
1463143893
а может в кредит взяли.
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Диктор
1463158679
А глава мед.службы Ростова утверждает что до запрета игроки принимали мельдоний -откуда деньги то?
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