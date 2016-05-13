Мутко: «Мельдоний в «Ростове» — это все абсолютно надуманные вещи»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что не верит в слухи о том, что футболисты «Ростова» принимали запрещенное вещество мельдоний.

«Мельдоний в «Ростове» — это все абсолютно надуманные вещи. Россия готовится к чемпионату мира, и Международная федерация футбола начинает брать под контроль футбол в России и с точки зрения допинг-контроля. Так, сборная России была подвергнута допинг-контролю во Франции. Я так понимаю, был сделан график контроля лидеров чемпионата России», — сказал он.

Напомним, что все 11 игроков стартового состава ростовчан на игру с «Динамо» были отправлены на допинг-тест.