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  • Результаты допинг-контроля игроков «Ростова» будут озвучены 16 мая

Результаты допинг-контроля игроков «Ростова» будут озвучены 16 мая

13 мая 2016, 07:24
23

Как заявил глава медицинского департамента ФИФА Иржи Дворжак, результаты допинг-контроля футболистов «Ростова» будут известны в понедельник, 16 мая.

«В ближайшее время пробы будут переданы в одну из европейских аккредитованных лабораторий. Если у нас не возникнет проблем на таможне, а это вряд ли случится, то в пятницу пробы будут в лаборатории, а уже к понедельнику мы получим результаты», — заявил представитель ФИФА.

Напомним, что проверка всех игроков стартового состава «Ростова» была проведена после матча 28-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:1).

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (23)
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leonard1984
1463113585
Вот это скорость! То его (мельдоний) годами ищут, а тут менее чем за неделю.
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aviator117
1463114294
Мутко .............. Ну ты даешь !!!!!!!!!! А чоб тебе с Зенита или ЦСКА не начать!?
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ДСА
1463117160
Бог даст по нулям покажет допинг-тест.
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Serjoga
1463117872
Ну как еще Зениту дорогу в ЛЧ расчистить?
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макс438
1463118876
Бомбит у кого-то на Ростов, как Лестер так все рады, а тут и коментаторы несут бред, но мы прорвемся. ОУЖС
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Black Giz
1463120404
Ну прям не знают где еще насолить Сельмашу.
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Tambowchanin
1463120413
После победы над Зенитом 3:0 они их не проверяли. А после победы над соперником который в след сезоне в ayk играть будет, они решили проверить... Что делается...
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Kurp
1463120730
Не знают как остановить Ростов
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АРИЕЦ2008
1463121016
Достали уже бомжовские подводные течения....
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slavа0508
1463122161
Зениту мало что как иждивенец сидит на шее государства так теперь ещё и занялся откровенным криминалом подкупом инспекторов фифа
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