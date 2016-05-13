Результаты допинг-контроля игроков «Ростова» будут озвучены 16 мая

Как заявил глава медицинского департамента ФИФА Иржи Дворжак, результаты допинг-контроля футболистов «Ростова» будут известны в понедельник, 16 мая.

«В ближайшее время пробы будут переданы в одну из европейских аккредитованных лабораторий. Если у нас не возникнет проблем на таможне, а это вряд ли случится, то в пятницу пробы будут в лаборатории, а уже к понедельнику мы получим результаты», — заявил представитель ФИФА.

Напомним, что проверка всех игроков стартового состава «Ростова» была проведена после матча 28-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:1).