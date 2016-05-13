В ФИФА назвали причину проверки футболистов «Ростова»

Глава медицинского департамента ФИФА Иржи Дворжак рассказал о причинах проверки 11-ти игроков основного состава «Ростова» после вчерашнего матча РФПЛ с «Динамо» (3:1). Напомним, что сразу после игры футболистов отправили на допинг-контроль.

«Это был необъявленный допинг-контроль, который был инициирован лично мной, исходя из слухов о том, что футболисты «Ростова» принимают мельдоний.

Команда специалистов ФИФА из разных стран прибыла на стадион перед матчем, и имела на проверку все необходимые документы. Я должен высказать большой комплимент службе безопасности и руководству ФК «Ростов». Они с полным пониманием отнеслись к визиту офицеров ФИФА», — отметил Дворжак.