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В ФИФА назвали причину проверки футболистов «Ростова»

13 мая 2016, 06:13
63

Глава медицинского департамента ФИФА Иржи Дворжак рассказал о причинах проверки 11-ти игроков основного состава «Ростова» после вчерашнего матча РФПЛ с «Динамо» (3:1). Напомним, что сразу после игры футболистов отправили на допинг-контроль.

«Это был необъявленный допинг-контроль, который был инициирован лично мной, исходя из слухов о том, что футболисты «Ростова» принимают мельдоний.

Команда специалистов ФИФА из разных стран прибыла на стадион перед матчем, и имела на проверку все необходимые документы. Я должен высказать большой комплимент службе безопасности и руководству ФК «Ростов». Они с полным пониманием отнеслись к визиту офицеров ФИФА», — отметил Дворжак.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо
Комментарии (63)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1463109641
Мутко не хочет видеть Ростов чемпионом или выше Зенита в итоговой таблице.
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slavа0508
1463109738
А результаты теста объявят когда будет понятно что Зенит летит мимо ЛЧ
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leonard1984
1463110929
Сразу становиться понятно, что "кто-то" слить Ростов хочет(. Ростов держись, надеюсь у Вас всё чисто.
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Serjoga
1463118023
И все это на основании слухов? Или подпитано Газпромом?
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Kurp
1463120949
Оставьте вы в покое Ростов, сколько можно издеваться над командой. Все равно это бесполезно, от этого только крепчает дух и ненависть к врагам.
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АРИЕЦ2008
1463121230
Пусть в этом сезоне Ростов будет первым! Заслужили!А ЭТОТ ГНИЛОЙ ВЕТЕР С ПИТЕРСКИХ БОЛОТ ПУСТЬ ОБОЙДЕТ ИХ СТОРОНОЙ...
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андрей андреев
1463124034
-Тук,тук - к то там? это я Мутко(ЦСКА,эенит) -чё стучишь? - стучу на Ростов,они мельдоний кушают - а ты что кушаешь? - ничего,я уже нажрался - пошёл вон ( прошло ещё 2 тура) - тук,тук - кто там? - это опять я стучу,когда вы приедите? - а где это Ростов? - поехали,я покажу Вопрос,кто из названных выше,присутствовал на матче?
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vovan55
1463127940
газпром стучит, мимо ЛЧ пролетают...
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o33uk
1463129735
Для Зенита второе место важно по причине ЛЧ это и ежу понятно т.к. участие в ЛЧ это фиговый лист которым Зенит прикрывается от ФФП, знаменитый клуб уже был оштрафован на 12 млн. в 2014(это же тот год когда за Халка и Витселя отдали 100 $) потому то наверно и готовы идти на ананимки, подлости и гадости и тд.. "Культурная" столица а мораль ниже плинтуса.
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arni3
1463152322
Ростову в ЛЧ ничего не светит! Так же как в премьер лиге! Единственный клуб, который способен постоять за триколор это Зенит!!!
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