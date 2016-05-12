«Ростов»: «Все хорошо, мы едем домой»

Футболисты «Ростова» отправились домой после выездного матча с «Динамо» (3:1). Напомним, что по окончании игры 11 человек желто-синих были вызваны для прохождения допинг-теста, осуществляемого допинг-офицерами УЕФА. Как заявили в ростовском клубе, подобный шаг стал для них неожиданностью.

«Все хорошо! Мы едем домой! Всех с победой!», – сообщается на официальной странице ростовчан в социальной сети Twitter.

После 28-ми туров «Ростов» располагается на втором месте в таблице, набрав 57 очков.