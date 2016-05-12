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«Ростов»: «Все хорошо, мы едем домой»

12 мая 2016, 23:59
7

Футболисты «Ростова» отправились домой после выездного матча с «Динамо» (3:1). Напомним, что по окончании игры 11 человек желто-синих были вызваны для прохождения допинг-теста, осуществляемого допинг-офицерами УЕФА. Как заявили в ростовском клубе, подобный шаг стал для них неожиданностью.

«Все хорошо! Мы едем домой! Всех с победой!», – сообщается на официальной странице ростовчан в социальной сети Twitter.

После 28-ми туров «Ростов» располагается на втором месте в таблице, набрав 57 очков.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (7)
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XaXatyn
1463087377
Бердыев красавец !
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Пчела 672
1463087497
Там Лестер потдушивают)) Тут Ростов. Эти ребята из УЕФА совсем не любят клубы выскочки. Ну Бердыич вам напомнит, и Барселону и других задушенных Казанью)) Ох и зря))
Ответить
AZ
1463090685
зенит душит Ростов
Ответить
арейская
1463099492
Вот и ладненько!
Ответить
aleksand1r
1463101154
Начинают копать под Ростов.
Ответить
Black Giz
1463122317
Молодцы, ребята! С победой Вас!
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vgarakh
1463126167
Спасибо ребята за игру. Все будет нормально, все испытания пройдем с честью.
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