Роналду заработал самую большую сумму среди футболистов за 2015-й год

По информации журнала Forbes, нападающий «Реала» Криштиану Роналду заработал наибольшую сумму денег среди всех футболистов по итогам 2015-го года. Его доход составил 82 миллиона долларов, из которых 53 миллиона – это заработная плата игрока, а еще 29 – прибыль от рекламы.

Второе место досталось форварду и главной звезде «Барселоны» Лионелю Месси: аргентинец за прошлый год «положил в карман» 77 миллионов долларов, из которых 51 миллион пришелся на долю зарплаты, а остальное – доход от рекламных контрактов. Почетное третье место застолбил за собой лидер «ПСЖ» Златан Ибрагимович – 37 миллионов (зарплата – 30, реклама – семь).

Таким образом, Роналду стал не только самым высокооплачиваемым футболистом, но и вышел в лидеры среди всех спортсменов в командных видах спорта.

Кроме того, португалец среди футболистов на данный момент заработал больше всех за карьеру – 550 миллионов долларов. В активе Месси – 450 миллионов. Лидером по этому показателя является экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, завершивший недавно карьеру. Его заработок за 17-летнюю карьеру составил 680 миллионов.