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  • Роналду заработал самую большую сумму среди футболистов за 2015-й год

Роналду заработал самую большую сумму среди футболистов за 2015-й год

12 мая 2016, 23:42
10

По информации журнала Forbes, нападающий «Реала» Криштиану Роналду заработал наибольшую сумму денег среди всех футболистов по итогам 2015-го года. Его доход составил 82 миллиона долларов, из которых 53 миллиона – это заработная плата игрока, а еще 29 – прибыль от рекламы.

Второе место досталось форварду и главной звезде «Барселоны» Лионелю Месси: аргентинец за прошлый год «положил в карман» 77 миллионов долларов, из которых 51 миллион пришелся на долю зарплаты, а остальное – доход от рекламных контрактов. Почетное третье место застолбил за собой лидер «ПСЖ» Златан Ибрагимович – 37 миллионов (зарплата – 30, реклама – семь).

Таким образом, Роналду стал не только самым высокооплачиваемым футболистом, но и вышел в лидеры среди всех спортсменов в командных видах спорта.

Кроме того, португалец среди футболистов на данный момент заработал больше всех за карьеру – 550 миллионов долларов. В активе Месси – 450 миллионов. Лидером по этому показателя является экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, завершивший недавно карьеру. Его заработок за 17-летнюю карьеру составил 680 миллионов.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (10)
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Топс
1463090235
Роналду лучший в мире!
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Bellamy90
1463090725
Лидером по этому показателю является Тайгер Вудс, который давно перешел рубеж в $1 млрд
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Solmon
1463095403
Он уже и не считает сколько заработал
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Kulimen
1463117347
Нахрен это вообще считать? Чтобы простые смертные тупо завидовали. Если бомбардиру интересно, то я могу каждый месяц свой заработок писать, а он пусть считает годовой доход и всю прибыль за карьеру.
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Alex3920486
1463136992
Живи играючи))) Заодно с баблом в придачу
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abhvfdtcn
1463177487
молодец дельфинчик, во всем первый!!!!
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