Бердыев: «Для «Ростова» в психологическом плане важно, что удалось выиграть два матча подряд»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев отметил, что его команде не удался стартовый отрезок встречи 28-го тура РФПЛ против «Динамо» (3:1), вследствие чего бело-голубые завладели преимуществом и сумели воплотить его в забитый мяч.

«Беспокоит то, что начали плохо. С какой-то неуверенностью, с грузом ответственности, поэтому «Динамо» имело преимущество в начале, особенно в первые 20 минут. Но, слава богу, что ребята пришли в себя.

Мы предполагали это и говорили ребятам, что «Динамо», учитывая их ситуацию, будет так действовать. К сожалению, проиграли все в первые 20 минут, но потом, вроде как, собрались.

Важно с психологической точки зрения, что выиграли два матча подряд. Благодарен ребятам за самоотдачу на тренировках и в играх», – сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».