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  • Бердыев: «Для «Ростова» в психологическом плане важно, что удалось выиграть два матча подряд»

Бердыев: «Для «Ростова» в психологическом плане важно, что удалось выиграть два матча подряд»

12 мая 2016, 21:49
4

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев отметил, что его команде не удался стартовый отрезок встречи 28-го тура РФПЛ против «Динамо» (3:1), вследствие чего бело-голубые завладели преимуществом и сумели воплотить его в забитый мяч.

«Беспокоит то, что начали плохо. С какой-то неуверенностью, с грузом ответственности, поэтому «Динамо» имело преимущество в начале, особенно в первые 20 минут. Но, слава богу, что ребята пришли в себя.

Мы предполагали это и говорили ребятам, что «Динамо», учитывая их ситуацию, будет так действовать. К сожалению, проиграли все в первые 20 минут, но потом, вроде как, собрались.

Важно с психологической точки зрения, что выиграли два матча подряд. Благодарен ребятам за самоотдачу на тренировках и в играх», – сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (4)
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ЖОРРО
1463081118
Молодцы!С победой!
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VVK13
1463082617
Бикеич а не волнует что по 11 человек на допинг ведут, так к чему нибудь да придерутся, не хотят видеть вас в ЛЧ
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RNDRSM
1463084065
Кайфую от слаженной игры команды. Бердыев герой! На команду смотришь как на механизм старых карманных часов, иногда подтраивают, но в целом... Бывает даже мурахи бегут.
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vgarakh
1463126039
Да, получаю удовольствие от игры Ростова! Бывают конечно сбои, но в целом Команда потрясающе выглядит , как коллектив.
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