«Ростов» получил лицензию для участия в еврокубках

«Ростов» успешно прошел лицензирование для участия в еврокубках на следующий сезон.

«Клуб получил лицензию, необходимую для участия в европейских турнирах», – заявил генеральный директор желто-синих Олег Лопатин.

Напомним, «дончане» уже обеспечили себе участие в еврокубковой кампании сезона-2016/17. Команда Курбана Бердыева на данный момент располагается на третьей строчке в таблице, набрав 54 очка и имея матч в запасе. В независимости от результатов оставшихся туров «Ростов» гарантировал себе место как минимум в Лиге Европы. Кроме того, клуб с берегов Дона сохраняет неплохие шансы на попадание в квалификацию Лиги чемпионов.