«Рубин» отрицает информацию о приезде Хаджи

«Рубин» опроверг информацию, что Георге Хаджи прибыл сегодня в столицу Татарстана для подписания контракта с казанским клубом. Напомним. сегодня СМИ заявили, что румынский специалист прилетел в Россию для улаживания последних деталей соглашения.

«Знаете, честно говоря, я элементарно устал от таких «новостей», настойчиво тиражируемых румынскими СМИ. Скажу одно: вся информация о том, что Хаджи якобы приехал в Казань и готов подписать контракт с «Рубином», не соответствует действительности. Это неправда!», – заявил генеральный директор клуба Ильгиз Фахриев.