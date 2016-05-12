Гогниев, Джано и Зе Луиш выйдут с первых минут в матче «Урал» – «Спартак»

Стали известны стартовые составы команд на матч 28-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Спартаком». Напомним, что встреча состоится сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Спартак»: Песьяков, Брызгалов, Кутепов, Боккетти, Макеев, Ромуло, Глушаков, Джано, Попов, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Паршивлюк, Гранат, Д. Комбаров, Пуцко, Кутин, Зотов, Зуев, Леонтьев, Мельгарехо, Мелкадзе.

«Урал»: Заболотный, Лунгу, Мартынович, Данцев, Кулаков, Меркулов, Сапета, Рязанцев, Фидлер, Емельянов, Гогниев.

Запасные: Арапов, Шубин, Ярошенко, Манучарян, Ставпец, Фонтанелло, Серченков, Коробов, Щербаков.