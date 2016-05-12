Дзюба: «Сейчас не до Евро, главное – РФПЛ. Будем болеть за «Краснодар»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в эфире канала «Матч ТВ» подчеркнул, что сейчас он не думает о чемпионате Европы и сконцентрирован на окончании сезона в РФПЛ.

«Сейчас не до чемпионата Европы, сейчас главное – борьба в чемпионате России. Вот закончим чемпионат – будем думать о Евро. Сейчас все мысли о погоне, очень интересная развязка, мы много упустили.

Не все в наших руках, поэтому будем болеть и переживать за «Краснодар» в ближайшей игре против ЦСКА. Надеюсь, они выиграют, тем более что сейчас набрали форму», – сказал Дзюба.