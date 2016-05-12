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  • Дзюба: «Сейчас не до Евро, главное – РФПЛ. Будем болеть за «Краснодар»

Дзюба: «Сейчас не до Евро, главное – РФПЛ. Будем болеть за «Краснодар»

12 мая 2016, 01:25
9

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в эфире канала «Матч ТВ» подчеркнул, что сейчас он не думает о чемпионате Европы и сконцентрирован на окончании сезона в РФПЛ.

«Сейчас не до чемпионата Европы, сейчас главное – борьба в чемпионате России. Вот закончим чемпионат – будем думать о Евро. Сейчас все мысли о погоне, очень интересная развязка, мы много упустили.

Не все в наших руках, поэтому будем болеть и переживать за «Краснодар» в ближайшей игре против ЦСКА. Надеюсь, они выиграют, тем более что сейчас набрали форму», – сказал Дзюба.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (9)
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petlyra
1463007831
Надейся лучше на себя.
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zeni
1463027898
Да ну! Гинер уже Проплатил Галицкий ВЗЯЛ..
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Black Giz
1463031807
Ростов за соперника не считает. Ну посмотрим.
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Garrincha58
1463035317
ну даже если Краснодар выиграет толку то что отставание 4 очка а Рубин не соперник армейцам да и самим еще нужно выиграть у РЖД и МВД а это не просто уж они то упрутся рогом Москва против Питера
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сивка бурка
1463039983
1.ЦСКА 2. Зенит 3. Краснодар 4. Ростов 5. Спартак
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vgarakh
1463053717
Лишь бы не болел за Динамо
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