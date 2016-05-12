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  • Аленичев: «Ошарашен такой реакцией фанатов на визит в раздевалку «Арсенала»

Аленичев: «Ошарашен такой реакцией фанатов на визит в раздевалку «Арсенала»

12 мая 2016, 00:51
14

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал заявление объединения болельщиков «Фратрия». Фанаты раскритиковали визит наставника в раздевалку «Арсенала» после того, как тульский клуб гарантировал себе выход в РФПЛ.

– Ошарашен такой реакцией. Потому что для меня был, есть и будет родным клубом «Спартак». Но при этом спартаковские болельщики должны понимать, что я три с половиной года работал всем сердцем и душой в Туле. Мы вместе совершили чудо, выйдя в премьер-лигу. И, конечно, часть сердца у меня тоже там осталась. Поэтому я имел полное право прийти в раздевалку и поздравить ребят, которые остались в «Арсенале». Здесь ничего такого нет.

– Фанаты отмечают, что все произошло после игры со «Спартаком-2»…

– Это стечение обстоятельств. То же самое сделал бы, играй «Арсенал» против «Тюмени», «Газовика», кого угодно. Я мог бы зайти в раздевалку и поздравить ребят. У каждого, конечно, своя точка зрения, но, считаю, имею полное право поздравить ребят из Тулы. А то, что «Спартак-2» проиграл… Я разочарован. И не зашел в раздевалку, потому что ребят второй команды могу каждый день поддержать и покритиковать на базе в Тарасовке.

– Еще претензия – то, что вы предстали в шарфе «Арсенала». Но его вам надел болельщик из Тулы…

– Было бы некрасиво, если б я снял шарф и отдал ему. Так получилось, что я три с половиной года работал в Туле, поэтому надел шарф. Это же не шарф «Зенита» или ЦСКА, наших вечных соперников. И в раздевалку я не к «Зениту» и ЦСКА приходил, – сказал Аленичев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Арсенал Аленичев Дмитрий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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mgordeev
1463006811
Может стоит нанять вменяемого?
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Gold of Spartak
1463011546
Недофанаты
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Медвепут великий
1463015585
дети, ейбогу. Или энцефалопаты.
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zeni
1463028055
Так то СВИНЬИ !! Что от них можно ждать..
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tanis 29
1463028614
Это не фаны, а чудаки на букву М.
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VIPded
1463029704
Это Спартак, детка... Чего ж ты ждал? )))
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СЛАВА 81
1463030391
Фанаты, включите мозги и оставьте их включенными до конца жизни.
Ответить
Psih86
1463033813
Мясо этим все сказано!!!Аленичев хороший мужик!!!
Ответить
VVM1964
1463041616
НЕ НАДО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ДЕБИЛОВ И ОПРАВДЫВАТЬСЯ ТОЖЕ . АДЕКВАТНЫМ И ТАК ВСЕ ПОНЯТНО , А ОСТАЛЬНЫМ НИЧЕГО НЕ ДОКАЖЕШЬ .
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aurora5858
1463045253
Извинение не принято.
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