Аленичев: «Ошарашен такой реакцией фанатов на визит в раздевалку «Арсенала»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал заявление объединения болельщиков «Фратрия». Фанаты раскритиковали визит наставника в раздевалку «Арсенала» после того, как тульский клуб гарантировал себе выход в РФПЛ.

– Ошарашен такой реакцией. Потому что для меня был, есть и будет родным клубом «Спартак». Но при этом спартаковские болельщики должны понимать, что я три с половиной года работал всем сердцем и душой в Туле. Мы вместе совершили чудо, выйдя в премьер-лигу. И, конечно, часть сердца у меня тоже там осталась. Поэтому я имел полное право прийти в раздевалку и поздравить ребят, которые остались в «Арсенале». Здесь ничего такого нет.

– Фанаты отмечают, что все произошло после игры со «Спартаком-2»…

– Это стечение обстоятельств. То же самое сделал бы, играй «Арсенал» против «Тюмени», «Газовика», кого угодно. Я мог бы зайти в раздевалку и поздравить ребят. У каждого, конечно, своя точка зрения, но, считаю, имею полное право поздравить ребят из Тулы. А то, что «Спартак-2» проиграл… Я разочарован. И не зашел в раздевалку, потому что ребят второй команды могу каждый день поддержать и покритиковать на базе в Тарасовке.

– Еще претензия – то, что вы предстали в шарфе «Арсенала». Но его вам надел болельщик из Тулы…

– Было бы некрасиво, если б я снял шарф и отдал ему. Так получилось, что я три с половиной года работал в Туле, поэтому надел шарф. Это же не шарф «Зенита» или ЦСКА, наших вечных соперников. И в раздевалку я не к «Зениту» и ЦСКА приходил, – сказал Аленичев.