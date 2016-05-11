Дзагоев открыл счет в матче с «Уфа» – ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в начале первого тайма матча с «Уфой» без проблем добил мяч в пустые ворота после удара Зорана Тошича.
Для хавбека данный гол стал четвертым в чемпионате России.
Источник: Бомбардир.ру
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в начале первого тайма матча с «Уфой» без проблем добил мяч в пустые ворота после удара Зорана Тошича.
Для хавбека данный гол стал четвертым в чемпионате России.
кинфеев и Щенников" считай дело труба".Если они не могут обыграть "Уфу",что они будут делать с Англией и Уэльсом?