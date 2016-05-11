«Бордо» сыграет с «ПСЖ»

11 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Франции, в котором «Бордо» на своем поле примет «ПСЖ». Парижане уже давно оформили чемпионский титул и теперь играют в расслабленном режиме, иногда даже уступая сопернику. Что касается «Бордо», то команда идет на 11-й позиции.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча в 21:30.