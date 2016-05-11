АПЛ. «МЮ» проиграл «Вест Хэму» и упустил шанс подняться в четверку

В перенесенном матче 35-го тура АПЛ «Вест Хэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2. В составе лондонцев отличились Диафра Сахо, Майкл Антонио и Уинстон Рид, за гостей дважды забил Антони Марсьяль.

Таким образом, «Вест Хэм» поднялся на шестое место, вытеснив из зоны Лиги Европы «Саутгемптон», а «МЮ» остался на пятой позиции, упустив возможность обойти «Манчестер Сити» в борьбе за Лигу чемпионов.

Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Сахо, 10; 1:1 – Марсьяль, 51; 1:2 – Марсьяль, 72; 2:2 – Антонио, 76; 3:2 – Рид, 81.

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