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  • АПЛ. «МЮ» проиграл «Вест Хэму» и упустил шанс подняться в четверку

АПЛ. «МЮ» проиграл «Вест Хэму» и упустил шанс подняться в четверку

11 мая 2016, 00:21
20

В перенесенном матче 35-го тура АПЛ «Вест Хэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2. В составе лондонцев отличились Диафра Сахо, Майкл Антонио и Уинстон Рид, за гостей дважды забил Антони Марсьяль.

Таким образом, «Вест Хэм» поднялся на шестое место, вытеснив из зоны Лиги Европы «Саутгемптон», а «МЮ» остался на пятой позиции, упустив возможность обойти «Манчестер Сити» в борьбе за Лигу чемпионов.

Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Сахо, 10; 1:1 – Марсьяль, 51; 1:2 – Марсьяль, 72; 2:2 – Антонио, 76; 3:2 – Рид, 81.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Манчестер Юнайтед
Комментарии (20)
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sTiiiik
1462915803
Красавцы молотобойцы
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Percent
1462915926
Печаль ( опять в ЛЕ играть (
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Bellamy90
1462916722
А Вест Хэм симпатичен. Интеиесно будет на него в ЛЕ посмотреть
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Surik43
1462925380
За МЮ боле уже более двадцати лет. Надеюсь ЛВГ уволят по окончании сезона, хватит мучать команду. Лучше пусть Гиггз тренерский опыт набирается. Жаль смотреть на игру любимой команды, не игра, а мучение.
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Ronaldinho R10
1462925874
А руководство пускай еще с Ван Гаалом контракт продлит, он же так качественно великую команду унижает. Что за остолопы...
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Luis Figo
1462932786
Ван Галу покажут на дверь! Начнется эпоха Моура в МЮ!
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alex kidn
1462935215
Фанаты сделали свое дело
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RealArsenal
1462935274
МЮ такое говно.
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talgatnurzhanov2006
1462938130
у Пепа аж отлегло от сердца узнав этот результат.
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Ele13
1462942544
Почему же нет шансов? Если Сити проиграют, а МЮ выиграет, они обойдут их по 1 очку. Но Ван Гала нужно увольнять, хватит морочить нам голову своей философией. Моуринью против Пепа - это будет бомба!!
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