Широков: «Хуже, чем Вася Березуцкий, шутить невозможно»

Полузащитник ЦСКА Роман Широков ответил на вопросы болельщиков в Twitter.
– Рома, ты можешь шутить смешнее Васи Березуцкого? Или без вариантов?
– Я и так шучу все время. Но хуже, чем Вася, шутить невозможно!
– Роман, ты не играл в зарубежных клубах, в чем причина, тебе так нравится играть в родной стране?
– Как таковых предложений не было. В периоды, когда мог уехать, хороших конкретных вариантов не было.
– Чем Вы планируете заниматься в будущем, после завершения спортивной карьеры?
– Пока есть задумка пойти учиться спортивному менеджменту. Таковы планы на данный момент, – написал ШИроков.
Источник: Twitter