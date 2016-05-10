Широков: «Хуже, чем Вася Березуцкий, шутить невозможно»

Полузащитник ЦСКА Роман Широков ответил на вопросы болельщиков в Twitter.

– Рома, ты можешь шутить смешнее Васи Березуцкого? Или без вариантов?

– Я и так шучу все время. Но хуже, чем Вася, шутить невозможно!

– Роман, ты не играл в зарубежных клубах, в чем причина, тебе так нравится играть в родной стране?

– Как таковых предложений не было. В периоды, когда мог уехать, хороших конкретных вариантов не было.

– Чем Вы планируете заниматься в будущем, после завершения спортивной карьеры?

– Пока есть задумка пойти учиться спортивному менеджменту. Таковы планы на данный момент, – написал ШИроков.