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Широков: «Хуже, чем Вася Березуцкий, шутить невозможно»

10 мая 2016, 19:36
5

Полузащитник ЦСКА Роман Широков ответил на вопросы болельщиков в Twitter.

– Рома, ты можешь шутить смешнее Васи Березуцкого? Или без вариантов?

– Я и так шучу все время. Но хуже, чем Вася, шутить невозможно!

– Роман, ты не играл в зарубежных клубах, в чем причина, тебе так нравится играть в родной стране?

– Как таковых предложений не было. В периоды, когда мог уехать, хороших конкретных вариантов не было.

– Чем Вы планируете заниматься в будущем, после завершения спортивной карьеры?

– Пока есть задумка пойти учиться спортивному менеджменту. Таковы планы на данный момент, – написал ШИроков.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман
Комментарии (5)
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семенчик
1462900137
Юмористы хреновы!!
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Garrincha58
1462900385
а что жизнь удалась особо никто и нигде из них не напрягался а бабла на всю жизнь хватит вот и шутки у них черные
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koli4ka
1462900777
вася утькин его научит хорошему и разному...
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XaXatyn
1462914507
Я думаю из Широкова не получится хороший тренер !
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Dobroe Teplo za CSKA
1462916278
Широков умеет шутить? врать он только умеет!!!!
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