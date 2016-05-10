Широков отправился с ЦСКА на матч с «Уфой»

Во вторник вечером из аэропорта «Шереметьево» ЦСКА вылетел в Уфу, где в среду, 11 мая, в 17:00 по московскому времени состоится матч 28-го тура российской Премьер-лиги с «Уфой». На игру красно-синие отправились в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Зоран Тошич, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Роман Еременко, Сергей Ткачев, Роман Широков, Александр Головин.

Нападающие: Ахмед Муса, Кирилл Панченко.