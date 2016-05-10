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Широков отправился с ЦСКА на матч с «Уфой»

10 мая 2016, 18:06
4

Во вторник вечером из аэропорта «Шереметьево» ЦСКА вылетел в Уфу, где в среду, 11 мая, в 17:00 по московскому времени состоится матч 28-го тура российской Премьер-лиги с «Уфой». На игру красно-синие отправились в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Зоран Тошич, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Роман Еременко, Сергей Ткачев, Роман Широков, Александр Головин.

Нападающие: Ахмед Муса, Кирилл Панченко.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Уфа
Комментарии (4)
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koli4ka
1462893956
рома- съезжу, посижу, башкирскую лавку погрею...
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scikuni
1462911152
уфа на классе
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lex_ex
1462915201
Хорошей игры!
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petlyra
1462923234
Удачи!
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