У Конте возникло недопонимание с руководством «Челси»

У будущего главного тренера «Челси» Антонио Конте возникли разногласия с руководством клуба касательно формирования тренерского штаба.

Источник сообщает, что клуб позволил итальянскому наставнику пригласить четырех новых помощников вместо семерых, как того захотел сам специалист. Так, «Челси» не разрешил Конте нанять Массимо Карреру, Мауро Сандреани и нового тренера вратарей.

К слову, лондонский клуб дал согласие на включение в тренерский штаб помощника Конте в итальянской сборной Анжело Алессио, тренеров по физподготовке Паоло Бертелли и Джулио Тоу, а также аналитика Джанлуки Конте.

Напомним, что Антонио Конте возглавии «Челси» после Евро-2016.