Колыванов: «Похоже, «Динамо» не избежать стыковых матчей»

Бывший наставник «Уфы» Игорь Колыванов поделился впечатлениями от просмотра матча 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо».

– «Спартак» играл интереснее, да и по составу гораздо сильнее. Хотя первый тайм прошел на равных. К голу Промеса привела детская ошибка Морозова. Зазевался, потерял позицию, игрок оказался за его спиной и расстрелял ворота Шунина. На таком уровне ляпы не прощают. Варежку разинул – получай! Ну а после гола Зе Луиша стало ясно, что «Динамо» уже не спастись.

– При этом обреченной команда не выглядела.

– Согласен. При счете 0:2 всколыхнулись, полезли вперед, появились моменты. Подвела реализация. Раскрылись – и пропустили третий мяч. У «Спартака»-то в атаке резвые, техничные ребята. «Динамо» же не хватает исполнителей. Кураньи, Кокорин, Воронин могли сотворить гол из ничего. А сегодня вся надежда на Бечирая…

– Главная проблема «Динамо» – атака?

– Не только. Перед стартом второго круга вряд ли кто-то предполагал, что команда будет бороться за выживание. С таким подбором футболистов можно спокойно финишировать в десятке. Однако серия неудачных матчей – и у ребят ножки затряслись. Нервничают, бояться ошибиться. Никакой раскрепощенности. Плюс скамейка короткая.

– Верите, что «Динамо» не вылетит?

– Верю! Хотя стыковых матчей, похоже, не избежать.