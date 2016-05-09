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Романцев: «Желаю «Динамо» остаться в высшей лиге»

9 мая 2016, 12:54
9

Бывший президент столичного «Спартака» Олег Романцев поделился своими впечатлениями от разгромной победы «красно-белых» над «бело-голубыми» (3:0) в матче 27-го тура Премьер-лиги.

«Какого-то большого преимущества не было. Игра до перерыва была нулевая. Гол был забит великолепный, но, на мой взгляд, более справедливой была бы ничья в первом тайме.

В общем, закономерная победа. Мы посмотрели довольно приличный футбол. Не сказал бы, что отличный, – все-таки много ошибок было, над обеими командами довлеет груз ответственности. «Динамо» – в зоне вылета, «Спартак» не на своем месте.

«Динамо» пожелаю остаться в высшей лиге. Единственная столичная команда, которая еще не вылетала. Все остальные московские команды в свое время вылетали и возвращались с хорошими результатами».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Динамо Романцев Олег
Комментарии (9)
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vladimir-7
1462792513
Динамо будет играть в Премьер-лиге, если конечно не помешают продажные судьи. Болельщики всех команд будут болеть за Динамо,кроме болел свиных.
Ответить
88serega88
1462792759
Динамо вчера удивило, играли очень хорошо, а вот забить не могут, щас еще Зенит по ним прокатится
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mgordeev
1462807696
Динамо играло отлично. Мне они очень понравились. У Спартака просто выше класс, потому и такой результат.
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koli4ka
1462809295
остаться в высшей лиги монгольского чемпионата...
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NEMETSRUS
1462843790
Удачи динамо верим вкоманду !!!!
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vgarakh
1462865684
В следующем туре проиграют Ростову.
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