Романцев: «Желаю «Динамо» остаться в высшей лиге»

Бывший президент столичного «Спартака» Олег Романцев поделился своими впечатлениями от разгромной победы «красно-белых» над «бело-голубыми» (3:0) в матче 27-го тура Премьер-лиги.

«Какого-то большого преимущества не было. Игра до перерыва была нулевая. Гол был забит великолепный, но, на мой взгляд, более справедливой была бы ничья в первом тайме.

В общем, закономерная победа. Мы посмотрели довольно приличный футбол. Не сказал бы, что отличный, – все-таки много ошибок было, над обеими командами довлеет груз ответственности. «Динамо» – в зоне вылета, «Спартак» не на своем месте.

«Динамо» пожелаю остаться в высшей лиге. Единственная столичная команда, которая еще не вылетала. Все остальные московские команды в свое время вылетали и возвращались с хорошими результатами».