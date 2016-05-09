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Глушаков: «Буду рад, если «Локомотив» проиграет «Зениту»

9 мая 2016, 12:08
23

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после уверенной победы над «Динамо» дал понять, что в матче 29-тура чемпионата России будет болеть за «Зенит», который проведет встречу с «Локомотивом».

«Победа «Спартака» может отправить «Динамо» в ФНЛ? А что нам радоваться — у них своя команда, у нас — своя.

Буду больше радоваться, если «Локомотив» проиграет «Зениту», а мы выиграем. В нашей раздевалке уже думают об игре с «Уралом», никакой эйфории от этого успеха у нас нет», – отметил Глушаков.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Локомотив Глушаков Денис
Комментарии (23)
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STAFOR13
1462784976
ШЛЮШАКОВ ГДЕ ТАМ ТВОИ ТВРОФЕИ КЛУБА КОТОРЫЙ ТЫ НЕНАВИДИШЬ???? пустослов ты.
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Maksim Lagerev
1462787263
продажный ты
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XaXatyn
1462787376
Я может тоже буду рад если тебе рот зашьют !
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Бан
1462787569
Не ожидал от Глушакова. Хотя и пофиг обе команды, но поступил не по-мужски.
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Etiainen
1462789477
вот ублюдок то
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gera123
1462790556
че накинулись то? глушак имеет ввиду что при таком раскладе Спартак обойдет Локо в таблице. а у вас всё какие то мысли о совсем уж плохом
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vladimir-7
1462791677
Дырявый глушак-предатель. Не пишите после этого о гнилом глушаке.
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Diesel133
1462793096
хрюкалку бы свою прикрыл, трофейный ты наш!
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multiscan
1462797038
Не хочу публично оскорблять Глушакова, просто скажу банальную вещь: папа с мамой не научили его тому, что издеваться над чужим горем - нехорошо! Конечно, возможный проигрыш "Локо" нельзя назвать горем, но это событие из того же порядка. А из заявления Глушакова хотелось бы понять причину того, чем ему навредил его бывший клуб, что он опустился до такого хамства?
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gor77
1462803298
Странно, товарищ прошёл школу ЦСКА, получил имя в Локомотиве. А как попал в спартак... крышаньку снесло?
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