Глушаков: «Буду рад, если «Локомотив» проиграет «Зениту»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после уверенной победы над «Динамо» дал понять, что в матче 29-тура чемпионата России будет болеть за «Зенит», который проведет встречу с «Локомотивом».

«Победа «Спартака» может отправить «Динамо» в ФНЛ? А что нам радоваться — у них своя команда, у нас — своя.

Буду больше радоваться, если «Локомотив» проиграет «Зениту», а мы выиграем. В нашей раздевалке уже думают об игре с «Уралом», никакой эйфории от этого успеха у нас нет», – отметил Глушаков.