Самедов: «Локомотив» ехал за победой, но пропустил на один мяч больше»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал поражение своей команды от «Ростова» (1:2) в матче 27-го тура.

«Мы проиграли. Какой смысл искать положительные моменты? «Локомотив» ехал за тремя очками, но соперник забил на один мяч больше нас. В этом и кроется причина поражения.

Перед матчем тренер говорил, что нужно аккуратнее и внимательнее сыграть первые пятнадцать минут, но получилось так, что мы все-таки пропустили. Не выполнили установку наставника. Никакой особой активности со стороны «Ростова» на первых минутах не было. Мы допустили ошибку. В принципе ожидали то, что увидели. Когда ты пропускаешь мяч от такой команды, как «Ростов», это, мягко говоря, не очень здорово», – сказал Самедов.