Семак: «На финише сезона мотивация у «Зенита» запредельная»

Тренер «Зенита» Сергей Семак подчеркнул, что из-за большого количества травмированных сине-бело-голубые вынуждены делать изменения в тактике. Также специалист отметил, что игроки предельно мотивированы на оставшиеся матчи чемпионата России.

«Главное, чтобы все были в строю. К сожалению, много травм сейчас. Это заставляет нас менять расположение игроков, тактическую схему. Но ничего не сделаешь, что есть, то есть. На концовку мотивация запредельная. Сейчас нас ждет такой же очередной финал. В следующей игре нам легче не будет», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».