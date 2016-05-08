Сафонов считает, что «Динамо» удастся обыграть «Спартак»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что предстоящий матч 27-го тура российской Премьер-лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» закончится победой бело-голубых со счетом 2:1.

«Верю, что бело-голубые прервут свою черную полосу в чемпионате. Видно, что у них есть потенциал, но что-то пока не складывается. Пора сейчас начинать набирать очки, так как потом может быть уже слишком поздно», – отметил Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 27-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».