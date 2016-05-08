Лодыгин стал пятым вратарем в истории «Зенита», отыгравшим 50 матчей на ноль

«Зенит» в матче 27-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Анжи» со счетом 1:0.

Для голкипера питерцев Юрия Лодыгина эта встреча стала 50-й сухой игрой в карьере за «Зенит». Таким образом, 25-летний россиянин стал пятым вратарем в истории сине-бело-голубых, достигнувшим этой отметки. До Лодыгина рубеж в 50 матчей на ноль в футболке «Зенита» покорялся Роману Березовскому (51), Леониду Иванову (93), Михаилу Бирюкову (123) и Вячеславу Малафееву (164).

Отмечается, что Лодыгину удалось провести 50 сухих игр за клуб быстрее всех. Для достижения этой отметки ему потребовалось 120 матчей, что делает его лидером вышеперечисленной пятерки по проценту матчей на ноль (41,6 %).