АПЛ. «Манчестер Сити» и «Арсенал» сразятся за 3 место и прямую путевку в ЛЧ

«Манчестер Сити» и «Арсенал» не смогли навязать борьбу «Лестеру» в сражении за чемпионство, и теперь команды рассчитывают на успешный следующий сезон. Для того, чтобы облегчить свою задачу, обе команды планируют не опуститься ниже третьего места, дающего прямую путевку в Лигу чемпионов. При этом на «Манчестер Сити» также оказывает прессинг «Манчестер Юнайтед», руководство которого требует от Луи ван Гаала места в первой четверке.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча в 18:00.