Венгер: «Мы сыграли 15 матчей на ноль, но если уж пропускали, так пропускали»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился размышлениями об игре команды в этом сезоне.

«У нас проблема с домашними играми, и мы потеряли слишком много очков с командами, которые глубоко защищаются. Мы не сумели забить достаточно голов – это наша проблема.

Наши показатели по пропущенным мячам странные: мы сыграли 15 матчей на ноль, но если уж пропускали, так пропускали. Мы пропустили три от «Ливерпуля» , три – от «Манчестер Юнайтед» и три – от «Вест Хэма». Это всегда происходило тогда, когда мы находились в лидерах – тяжело выиграть лигу при таких обстоятельствах

Нам нужно прибавить в обороне, стать более безжалостными», – сказал Венгер.