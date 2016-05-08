Созин: «Гинер мог бы найти другие слова. Вспоминать родителей в гробу – это перебор»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился своим мнением о словах президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова.

«Я не могу дать комментарий как член комитета по этике, это будет нарушение корпоративной этики. Есть руководитель РФС, который дает добро на рассмотрение слов или поступков.

Гинер пытался уйти от острых углов, но у него не получилось. На мой взгляд, вспоминать родителей в гробу – это перебор. Я читал его высказывания, но он мог найти другие слова.

Я слышал, как и многие, что Иванов уходит от руководства судейского корпуса. При этом я бы мог понять, если Иванов судил, и Гинер обратился бы. Но воспоминать родителей, которые ушли, это некрасиво», – сказал Созин.

Также он подчеркнул, что решение о созыве комитета по этике может принять только Виталий Мутко.