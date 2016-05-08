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  • Созин: «Гинер мог бы найти другие слова. Вспоминать родителей в гробу – это перебор»

Созин: «Гинер мог бы найти другие слова. Вспоминать родителей в гробу – это перебор»

8 мая 2016, 00:40
9

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился своим мнением о словах президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова.

«Я не могу дать комментарий как член комитета по этике, это будет нарушение корпоративной этики. Есть руководитель РФС, который дает добро на рассмотрение слов или поступков.

Гинер пытался уйти от острых углов, но у него не получилось. На мой взгляд, вспоминать родителей в гробу – это перебор. Я читал его высказывания, но он мог найти другие слова.

Я слышал, как и многие, что Иванов уходит от руководства судейского корпуса. При этом я бы мог понять, если Иванов судил, и Гинер обратился бы. Но воспоминать родителей, которые ушли, это некрасиво», – сказал Созин.

Также он подчеркнул, что решение о созыве комитета по этике может принять только Виталий Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (9)
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арейская
1462669758
Ничего не поняла, какие родители, какие гробы? Могли хотя бы в тексте привести ту злополучную фразу, чтобы читателям было ясно, о чем идёт речь
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B_A_IV
1462684789
им всё можно , и щвиздеть и самим покупать судеек
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Майор Дзагоев
1462691080
Согласен с Созиным. Гинер возмутился абсолютно справедливо, но выражения надо все же выбирать чуть аккуратнее
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Диктор
1462692692
Да быд.ло он и есть быд.ло -рано или поздно в жизни все аукнеться.
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Boniel+
1462693196
Иванов младший всегда был пустышкой.Футболист из него не вышел,судья был дрянной,опозорился в Европе на полную катушку.И судейский комитет дышит на ладан.Был бы вместо Мутко человек с позицией,давно бы выгнал Иванова в три шеи!!!
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diadushka
1462706298
бедолага судья матча))) меж двух огней был: с одной стороны амбициозный и вечно всеми недовольный еврей, с другой нохча №1, время от времени кричащий: "судья продажная"))
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