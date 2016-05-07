Гинер: «Возглавляя судейский корпус, я никогда бы не позорил имя своего прославленного отца»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слова члена комитета по этике РФС Андрея Созина, назвавшего высказывание Гинера о Валентине Иванове некорректным.

«Я, к сожалению, не знаю, кто такой Созин и что он сделал для российского футбола. Не читаю, что пишут, не слушаю, что говорят после матча. Однако рано потеряв родителей, я четко знаю другое. Честь и совесть – в том, чтобы продолжать начатое твоими родными. Происходящее сейчас в российском судействе – настоящий беспредел. И я абсолютно уверен, что, возглавляя судейский корпус, никогда бы не позорил имя своего прославленного отца», – сказал Гинер.