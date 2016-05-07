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  • Гинер: «Возглавляя судейский корпус, я никогда бы не позорил имя своего прославленного отца»

Гинер: «Возглавляя судейский корпус, я никогда бы не позорил имя своего прославленного отца»

7 мая 2016, 20:47
5

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слова члена комитета по этике РФС Андрея Созина, назвавшего высказывание Гинера о Валентине Иванове некорректным.

«Я, к сожалению, не знаю, кто такой Созин и что он сделал для российского футбола. Не читаю, что пишут, не слушаю, что говорят после матча. Однако рано потеряв родителей, я четко знаю другое. Честь и совесть – в том, чтобы продолжать начатое твоими родными. Происходящее сейчас в российском судействе – настоящий беспредел. И я абсолютно уверен, что, возглавляя судейский корпус, никогда бы не позорил имя своего прославленного отца», – сказал Гинер.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (5)
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Serjoga
1462645176
Возглавь!
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RUSARM
1462646905
Молодец Гинер,не в бровь,а в глаз!!!
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Диктор
1462647163
Вот оно-ИСТИННОЕ ЛИЦО КОНЕЙ-ублюдок у руля и высказывания ублюдочные.
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Вомбат
1462650049
А Гинер позорит собственное имя и свой клуб двойной моралью. Да сегодня было исключение -судья не поставил 2 пенальти в пользу ЦСКА. Но статистика судейских ошибок по-прежнему в пользу ЦСКА, и эта команда по-прежнему опережает Зенит по этому показателю. Однако Гинер после соответствующих матчей молчит.
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diadushka
1462705877
По результатам выступлений цска за последние годы (не по игре, а именно по результатам) можно уверенно сказать, что ты и так возглавляешь судейский корпус! Хоть бы молчал еврейский лицемеришка.....
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